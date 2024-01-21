Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 21 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu

Giriş Tarihi: 21.01.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
23:50
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda kozlarını paylaşan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oyunu kazanıp eleme adayı çıkarmamak için mücadele verdi. Oyun sonunda en başarılı performansa sahip olan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı elem potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. İşte detaylar.