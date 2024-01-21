Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 21 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu

Survivor 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;