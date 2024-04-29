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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı açıklandı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 00:28

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı açıklandı!

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Kırmızı takımdan mavi takıma geçen Merve'nin de katkısıyla kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 2 eleme adayının olduğu potaya katılan son isim sonrasında ise düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı açıklandı!

Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadel sonucunda belli oluyor. Ödülün hamburger olduğu yarışta, kazanan takım hem dokunulmaz olacak hem de ödülden faydalanacak. Peki, Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, 3. eleme adayı olan isim!

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı açıklandı!

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayını belirmek üzere mavi takım konseyi gerçekleşti ve haftanın ilk eleme adayı olarak mavi takımdan Yasin seçildi.

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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı açıklandı!

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım eleme adayını belirledi. Haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı açıklandı!

29 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da mavi ve kırmızı takım arasında 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Kıyasıya süren yarışta kazanan 12-11'lik skorla MAVİ TAKIM oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı açıklandı!

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da gerçekleşen 3. dokunulmazlık oyunun kaybeden kırmızı takım oldu ve eleme adayı olarak çıkan isim Yunus Emre oldu!

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