Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 04:20 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 04:20

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışma, 2 Ocak Salı akşamı 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımları arasında kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Gecenin sonunda ise 2. eleme adayı açıklandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor dokunulmazlığın sahibi ve 2. eleme adayı olan yarışmacı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yarışmanın 2 Ocak 2024 Salı akşamı yayınlanan 2. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ter döktü. Oyunu kaybeden takım eleme süreci için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda haftanın 2. eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları ve detaylar.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 2. eleme adayı olarak belirlenen isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 2 Ocak 2024 Salı akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde sezonun ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan kritik dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele yaşandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Zorlu parkurun ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Survivor 2024 All Star yarışmasının ikinci dokunulmazlığını 8-7'lik skorla KIRMIZI TAKIM kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım sezonun ikinci konseyine çıktı. Yapılan oylamanın sonucunda eleme potasına giren ikinci isim belli oldu.

Survivor All Star'da 2. eleme adayı YAMAN KELEŞ oldu.

SON DAKİKA