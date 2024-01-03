Giriş Tarihi: 03.01.2024 04:20
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
04:20
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışma, 2 Ocak Salı akşamı 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımları arasında kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Gecenin sonunda ise 2. eleme adayı açıklandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 2 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor dokunulmazlığın sahibi ve 2. eleme adayı olan yarışmacı...