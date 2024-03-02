Giriş Tarihi: 02.03.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
18:57
Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları
Survivor All Star 48. bölüm ile ekranlara geliyor. TV8 ekranlarında takip edilen yarışmada dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu hafta adaya bir erkek yarışamacı veda edecek. Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları takipçilerin gündeminde. Öte yandan bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak şok bilgi de takip ediliyor. Peki; 2 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? İşte, hattanın eleme adayları...