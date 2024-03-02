Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları

Survivor eleme adayı erkekler arasından seçilecek. Bu hafta eleme düellosuna çıkacak isimler bir bir belli oluyor. Haftanın eleme adaylarından bir kişinin All Star macerası son buluyor. Dokunulmalığı kazanan takım takip ediliyor. Heyecan dorukta. Yarışmacılar ellerinden geleni yapyor. Peki; 2 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?