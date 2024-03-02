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Haberler Fotohaber Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları
Giriş Tarihi: 02.03.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 18:57

Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları

Survivor All Star 48. bölüm ile ekranlara geliyor. TV8 ekranlarında takip edilen yarışmada dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu hafta adaya bir erkek yarışamacı veda edecek. Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları takipçilerin gündeminde. Öte yandan bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak şok bilgi de takip ediliyor. Peki; 2 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? İşte, hattanın eleme adayları...

Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları
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Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları

Survivor eleme adayı erkekler arasından seçilecek. Bu hafta eleme düellosuna çıkacak isimler bir bir belli oluyor. Haftanın eleme adaylarından bir kişinin All Star macerası son buluyor. Dokunulmalığı kazanan takım takip ediliyor. Heyecan dorukta. Yarışmacılar ellerinden geleni yapyor. Peki; 2 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

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Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları

SURVİVOR'DA GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

Daha önce Seda ve Hakan olaylarında görüldüğü üzere aileleri ile iletişime geçmeye çalışan yarışmacılar ödüllerden yararlanamama cezası aldı. Bu kez yarışmacılar yarışma tarihinde görülmemiş bir olaya imza attı.

Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları
Survivor eleme adayı kim olacak? TV8 ile 2 Mart Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları
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