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Giriş Tarihi: 12.03.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 23:02

Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? İşte son dokunulmazlığı kazanan takım!

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Rekabetin hız kesmediği yarışma programı, 12 Mart 2024 Salı günü 57. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise 4. eleme adayını belirleyecek. İzleyiciler şimdiden ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kadın elemesi heyecanının yaşandığı bu hafta eleme potasındaki isimler merak ediliyor. Peki, 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım…

Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? İşte son dokunulmazlığı kazanan takım!

Survivor 4. eleme adayı son dakika bu akşam netleşiyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024, SMS'siz formatı ve zorlu parkurlarıyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen yarışmanın 12 Mart Salı akşamı ekranlara gelen 57. bölümünde haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının nefes kesen mücadelesi sonrası dokunulmazlığın sahibi olan takım belli oldu. Kaybeden takım ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirlemek üzere ada konseyinde toplanacak. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın 4. eleme adayı….

Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? İşte son dokunulmazlığı kazanan takım!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor haftanın 4. eleme adayı ve son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? İşte son dokunulmazlığı kazanan takım!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 12 Mart 2024 Salı akşamı 57. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

Gecenin sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? İşte son dokunulmazlığı kazanan takım!

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise konseyde bir araya gelecek. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verecek.

. Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.

Haftanın 4. eleme adayı netleştiğinde haberimize eklenecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? İşte son dokunulmazlığı kazanan takım!

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Bu hafta kadınlar potasında eşleşmeler yapıldıktan sonra yarışmacılar düelloda adada kalma mücadelesi verecek.

Bu haftanın eleme adayları Aysu, Pınar ve Gizem olarak belirlendi.

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