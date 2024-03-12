Giriş Tarihi: 12.03.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
23:02
Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? İşte son dokunulmazlığı kazanan takım!
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Rekabetin hız kesmediği yarışma programı, 12 Mart 2024 Salı günü 57. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise 4. eleme adayını belirleyecek. İzleyiciler şimdiden ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kadın elemesi heyecanının yaşandığı bu hafta eleme potasındaki isimler merak ediliyor. Peki, 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım…