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Haberler Fotohaber Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayı seçilen isimleri
Giriş Tarihi: 25.04.2023 00:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 00:45

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayı seçilen isimleri

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde haftanın 3. Kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada zor parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan ise haftanın 3. eleme adayı çıkarıldı. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Survivor'da eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayı seçilen isimleri

Survivor 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Survivor son bölümden detayları öğrenmek isteyenler Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayı seçilen isimleri

24 Nisan 2023 Pazartesi günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayı seçilen isimleri

2 etaplı kritik mücadelenin ilk ve 2. etabında başarılı olan takım 3. dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayı seçilen isimleri

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik mücadelenin ilk ve 2. etabında galip gelen KIRMIZI TAKIM dokunulmazlığın ve ödülün sahibi oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayı seçilen isimleri

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2023'ün son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, kendi içerisinde yapacağı eleme adayı oylaması sonrasında haftanın 3. eleme adayını potaya gönderecek.

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