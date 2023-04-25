Giriş Tarihi: 25.04.2023 00:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 00:45

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayı seçilen isimleri

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde haftanın 3. Kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada zor parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan ise haftanın 3. eleme adayı çıkarıldı. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Survivor'da eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.