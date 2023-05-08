Survivor 2023 son bölümü yeni bir dokunulmazlık oyunu mücadelesine sahne oldu. Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik oyun sonrasında hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlık sembolünü kazanırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. Survivor 2023 son bölüm detaylarını merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;