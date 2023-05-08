TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan zor yarışmada en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Detayları merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile 7 Mayıs Survivor eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.