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Haberler Fotohaber Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı seçilen yarışmacı
Giriş Tarihi: 08.05.2023 00:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 00:32

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı seçilen yarışmacı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan zor yarışmada en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Detayları merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile 7 Mayıs Survivor eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı seçilen yarışmacı

Survivor 2023 son bölümü yeni bir dokunulmazlık oyunu mücadelesine sahne oldu. Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik oyun sonrasında hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlık sembolünü kazanırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. Survivor 2023 son bölüm detaylarını merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı seçilen yarışmacı

7 Mayıs 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı seçilen yarışmacı

Zor parkurda geçen 2 etaplı dokunulmazlık mücadelesinin ilk etabı için kıran kırana mücadele veren takımlar sembolü takımlarına kazandırmak için ter döktü.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı seçilen yarışmacı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun ilk etabında en başarılı performansa imza atan kırmızı takım etabın kazananı oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı seçilen yarışmacı

Dokunulmazlık oyunu mücadelesi 2 etapla devam etti. Dokunulmazlığı kazanan bu etabın ardından KIRMIZI TAKIM oldu.

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