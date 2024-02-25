Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
12:25
SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda kıran kırana geçen mücadele sonrasında, kaybeden takım ilk eleme adayını belirledi. Düello için belli olan isimlerden ilki olan yarışmacı ile birlikte bu hafta 3 isim daha açıklanacak. Peki, Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim…