SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...

Survivor All Star eleme adayları şekilleniyor. İlk isimin çıktığı potada diğer eleme adayları da belirleniyor. Eleme öncesinde yapılan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden takımdan bir isim düelloda mücadele ederek, adada kalmak için çabası gösterecek. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu, hangi isim?