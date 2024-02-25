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Haberler Fotohaber SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:25

SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda kıran kırana geçen mücadele sonrasında, kaybeden takım ilk eleme adayını belirledi. Düello için belli olan isimlerden ilki olan yarışmacı ile birlikte bu hafta 3 isim daha açıklanacak. Peki, Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...

Survivor All Star eleme adayları şekilleniyor. İlk isimin çıktığı potada diğer eleme adayları da belirleniyor. Eleme öncesinde yapılan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden takımdan bir isim düelloda mücadele ederek, adada kalmak için çabası gösterecek. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu, hangi isim?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme potasında eşleşmelerin belli olmasıyla, düelloda adada kalma mücadelesi başlıyor.

Survivor All Sta'da ilk dokunulmazlığı kaybeden takım MAVİ takım oldu. Ve bir eleme adayı belirledi.

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı BEGÜM oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...

SURVIVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Sta'da eleme potası netleşiyor. İkinci isim ise 25 Şubat 2024 Pazar konseyinde belli olacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI ŞEKİLLENİYOR | Düelloda yarışacak ilk eleme adayı kim oldu? Konseyde 2. eleme adayı...

MAVİ TAKIM

Seda Ocak, Begüm Yücetan, Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Berna Canbeldek, Yaman, Yağmur, Aysu, Dora, Furkan, Batuhan

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