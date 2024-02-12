Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:49

Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?

Survivor All Star 2024 mücadelesine yeni isimlerle devam ediliyor. Atakan, Hilmi Cem ve Sema'nın kırmızı takıma dahil olması ardından yarışmada dengeler değişiyor. TV8 ekranlarında takip edilen ödül ve dokunulmazlık oyunları yanı sıra eleme düelloları heyecan yaratıyor. Bu noktada takipçilerin gündeminde Survivor eleme adayları yer alıyor. Potaya giren her bir isim yeni bölüm ile takip ediliyor. Peki, son olarak Survivor eleme adayı kim oldu, potada hangi yarışmacılar var?

Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?

Survivor eleme adayları kimler oldu takip ediliyor. Yapılan her dokunulmazlık oyunu sonrası gündeme gelen yeni isimler potada yerini alıyor. Pota şekillendiği takdirde eleme düellosuna çıkılıyor ve kaybeden isim yarışmaya veda ediyor. Bu haftanın 2 ismi belli olurken 3. isim de yeni bölüm ile geliyor. İşte, Survivor eleme adayı olan yarışmacılar ve pota!

Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 kırmızı ve mavi takımın mücadelesinde yeni isimler dengeleri değiştiriyor. Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema'nın kırmızı takıma dahil olması ardından yeni yarışmalar takip ediliyor.

Geçtiğimiz bölüm oynanan son dokunulmazlığın kazananı mavi takım oldu. Kırmızı takım ada konseyine gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?

YENİ İSİMLER YARIŞA ÇIKIYOR!

Kırmızı takıma gelen yarışmacılar, 12 Şubat akşamı ekranlara gelecek yeni bölüm ile izlenecek. İlk defa yarışlara çıkacak üç isim performanslarıyla şimdiden konuşuluyor.

Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk eleme adayı Aysu'nun ardından bir sonraki dokunulmazlıkla birlikte yapılan oylama sonucu Aleyna 1, Gizem 5, Pınar 7 oy aldı. Böylece son eleme adayı Pınar oldu. İşte, haftanın adayları:

  • AYSU
  • PINAR
Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?

12 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star yeni bölüm ile ekranlara geliyor ve haftanın 3. eleme adayı ortaya çıkıyor. İsim henüz belirlenmedi.

SON DAKİKA