Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
16:49
Survivor All Star 2024 mücadelesine yeni isimlerle devam ediliyor. Atakan, Hilmi Cem ve Sema'nın kırmızı takıma dahil olması ardından yarışmada dengeler değişiyor. TV8 ekranlarında takip edilen ödül ve dokunulmazlık oyunları yanı sıra eleme düelloları heyecan yaratıyor. Bu noktada takipçilerin gündeminde Survivor eleme adayları yer alıyor. Potaya giren her bir isim yeni bölüm ile takip ediliyor. Peki, son olarak Survivor eleme adayı kim oldu, potada hangi yarışmacılar var?