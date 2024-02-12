Survivor eleme adayları gündemde! Bu hafta Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi?

Survivor eleme adayları kimler oldu takip ediliyor. Yapılan her dokunulmazlık oyunu sonrası gündeme gelen yeni isimler potada yerini alıyor. Pota şekillendiği takdirde eleme düellosuna çıkılıyor ve kaybeden isim yarışmaya veda ediyor. Bu haftanın 2 ismi belli olurken 3. isim de yeni bölüm ile geliyor. İşte, Survivor eleme adayı olan yarışmacılar ve pota!