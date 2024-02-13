İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor’da 3. eleme adayı belli oldu

Survivor eleme adayları eleme düellosu öncesinde ortaya çıkıyor. Son bölümde haftanın 3. eleme adayı belli oldu. Zorlu dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım kozlarını ada konseyinde paylaştı. Potadan çıkmayı başaramayan yarışmacı kim olacak merak konusu. Peki; TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...