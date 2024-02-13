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Haberler Fotohaber İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:21

İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu

2024 Survivor All Star TV8 ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. İki şampiyon yarışmacının yarışa dahil olması ardından heyecanın doruğa yükseldiği yarışta haftanın eleme adayları bir bir ortaya çıkıyor. Survivor'da son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı gibi sorular her dokunulmazlık oyunu sonrası gündeme geliyor. Peki, bu hafta Survivor eleme adayları kimler? İşte, pota...

İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor’da 3. eleme adayı belli oldu

Survivor eleme adayları eleme düellosu öncesinde ortaya çıkıyor. Son bölümde haftanın 3. eleme adayı belli oldu. Zorlu dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım kozlarını ada konseyinde paylaştı. Potadan çıkmayı başaramayan yarışmacı kim olacak merak konusu. Peki; TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor’da 3. eleme adayı belli oldu

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 kırmızı ve mavi takımın mücadelesinde yeni isimler dengeleri değiştiriyor. Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema'nın kırmızı takıma dahil olması ardından yeni yarışmalar takip ediliyor.

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İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor’da 3. eleme adayı belli oldu

Geçtiğimiz bölüm oynanan son dokunulmazlığın kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takım ada konseyine gitti.

İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor’da 3. eleme adayı belli oldu

12 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star son bölümde haftanın 3. eleme adayı ortaya çıktı.

Haftanın üçüncü eleme adayı Mavi takımdan Sahra oldu.

İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor’da 3. eleme adayı belli oldu

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte, haftanın eleme adayları:

  • AYSU
  • PINAR
  • SAHRA
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