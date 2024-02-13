Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:21
İŞTE POTA! Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacılar? TV8 ile Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu
2024 Survivor All Star TV8 ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. İki şampiyon yarışmacının yarışa dahil olması ardından heyecanın doruğa yükseldiği yarışta haftanın eleme adayları bir bir ortaya çıkıyor. Survivor'da son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı gibi sorular her dokunulmazlık oyunu sonrası gündeme geliyor. Peki, bu hafta Survivor eleme adayları kimler? İşte, pota...