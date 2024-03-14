SURVİVOR KİM ELENDİ? 14 Mart Survivor’da düello heyecanı! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı hangisi?

Survivor elenen isim belli oluyor. Kırmızı ve mavi takımdan adayların oluştuğu pota için, son adım olan düello oyunu gerçekleşti. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, yayınlanan bölümde karşı karşıya geldi. Peki, Survivor kim elendi? İşte, 14 Mart Survivor elenen isim...