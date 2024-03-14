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Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:17

SURVİVOR KİM ELENDİ? 14 Mart Survivor'da düello heyecanı! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı hangisi?

Survivor All Star'da bu akşam büyük eleme gerçekleşiyor. Eleme adayları düelloya çıkıyor. Her hafta 4 dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor ve kaybeden takım bir eleme adayı belirliyor. Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek. Oynanan 4 dokunulmazlıktan sonra Pınar, Gizem, Aysu ve Berna'nın isimleri yazıldı. Mücadele öncesinde eşleşmeleri Acun Ilıcalı konseyde açıklamıştı. Peki, Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, 14 Mart Survivor elenen isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 14 Mart Survivor’da düello heyecanı! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı hangisi?

Survivor elenen isim belli oluyor. Kırmızı ve mavi takımdan adayların oluştuğu pota için, son adım olan düello oyunu gerçekleşti. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, yayınlanan bölümde karşı karşıya geldi. Peki, Survivor kim elendi? İşte, 14 Mart Survivor elenen isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 14 Mart Survivor’da düello heyecanı! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı hangisi?

Bu akşam düellodan önce ödül oyunu gerçekleşecek. Su parkurunda gerçekleşecek oyunda iki tarafında iddialı oyuncularının olduğu bir ödül yayınlanacak.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? 14 Mart Survivor’da düello heyecanı! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı hangisi?

SURVİVOR'DA ELEME SON ADAYI KİM OLDU?

Geçen hafta Mustafa Kemal'in elenmesinin ardından Survivor All Star'da dokunulmazlık karşılaşmaları devam etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu, Berna 7 oy alarak eleme potasına gitti.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 14 Mart Survivor’da düello heyecanı! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı hangisi?

Haftanın diğer eleme adayları ise Aysu, Pınar ve Gizem olmuştu. Adayların belirlenmesinin ardından Acun Ilıcalı düello eşleşmelerini de açıkladı. Performansa göre düelloda Pınar-Berna, Gizem-Aysu eşleşmesi yapıldı. Öte yandan kırmızı takım kaptanı Merve, mavi takım kaptanı Ogeday oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 14 Mart Survivor’da düello heyecanı! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı hangisi?

SURVİVOR SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 4. dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı dokunulmazlık oyununda, Seda-Gizem eşleşmesi nefes kesti. Son etapta Gizem'in aldığı sayı ile dokunulmazlık avantajını kırmızı takım 8-4 kazandı.

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