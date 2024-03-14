Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
09:17
SURVİVOR KİM ELENDİ? 14 Mart Survivor'da düello heyecanı! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı hangisi?
Survivor All Star'da bu akşam büyük eleme gerçekleşiyor. Eleme adayları düelloya çıkıyor. Her hafta 4 dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor ve kaybeden takım bir eleme adayı belirliyor. Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek. Oynanan 4 dokunulmazlıktan sonra Pınar, Gizem, Aysu ve Berna'nın isimleri yazıldı. Mücadele öncesinde eşleşmeleri Acun Ilıcalı konseyde açıklamıştı. Peki, Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, 14 Mart Survivor elenen isim...