Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Survivor eleme aday eşleşmeleri belli oldu. Kırmızı ve mavi takımdan adayların oluştuğu pota için, son adım düello oyunu olacak. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, bugünkü bölümde karşı karşıya geliyor. Peki, Survivor kim elendi? İşte, 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor!