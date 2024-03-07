Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:16
Survivor All Star 7 Mart eleme adayları düelloya çıkıyor. Her hafta 4 dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor ve kaybeden takım bir eleme adayı belirliyor. Erkek eleme potasının yaşanacağı bu haftada kırmızı takımdan 1 aday, mavi takımdan ise 3 aday düelloda mücadele edecek. Mücadele öncesinde eşleşmeleri Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Peki, Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak? İşte, 7 Mart Survivor eleme adayları…