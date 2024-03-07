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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:16

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Survivor All Star 7 Mart eleme adayları düelloya çıkıyor. Her hafta 4 dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor ve kaybeden takım bir eleme adayı belirliyor. Erkek eleme potasının yaşanacağı bu haftada kırmızı takımdan 1 aday, mavi takımdan ise 3 aday düelloda mücadele edecek. Mücadele öncesinde eşleşmeleri Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Peki, Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak? İşte, 7 Mart Survivor eleme adayları…

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Survivor eleme aday eşleşmeleri belli oldu. Kırmızı ve mavi takımdan adayların oluştuğu pota için, son adım düello oyunu olacak. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, bugünkü bölümde karşı karşıya geliyor. Peki, Survivor kim elendi? İşte, 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor!

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

7 MART | SURVİVOR ELEME ADAYLARI DÜELLOYA ÇIKIYOR!

Gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrasında, bu haftanın eleme adayları Hakan, Mustafa Kemal, Yaman ve Batuhan oldu.

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Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

DÜELLO ÖYUNUNDA TANSİYON YÜKSELDİ

Hakan ve Batuhan arasında düello oyunu öncesinde başlayan tartışma, oyun esnasında da devam ediyor.

İkili arasında yükselen tansiyon sonrasında neler yaşanacağı merak ediliyor.

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

İlk eşleşme Hakan ve Batuhan oldu.

Oyun seçme hakkı ise yüzdesi yüksek olan Hakan'da olacak.

Survivor kim elendi? 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

İkinci eşleşme ise Mustafa Kemal ve Yaman oldu.

Final seçme hakkı ise Yaman'da oldu.

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