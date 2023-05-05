Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında iletişim ödülü mücadelesi verildi. Parkurda en başarılı performansı gösteren takım ödülün sahibi oldu. Öte yandan eleme adayları Barış, Aziz, Ertuğ, Cansu arasından birisi en az SMS oyuyla bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu. Son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise son dakika Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA SURVIVOR KİM ELENDİ, ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;