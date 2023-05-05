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Haberler Fotohaber SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 ile 4 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu hafta adaya veda eden isim
Giriş Tarihi: 05.05.2023 01:38 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 01:38

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 ile 4 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu hafta adaya veda eden isim

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde iletişim ödülü oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zor oyunda 2 etap sonunda başarılı olan takım iletişim ödülünün sahibi olurken eleme adayı olan Barış, Aziz, Ertuğ, Cansu arasından birisi eleme konseyinde en az SMS oyuyla adaya veda eden isim oldu. Detayları merak edenler ise son dakika Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 ile 4 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu hafta adaya veda eden isim

Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında iletişim ödülü mücadelesi verildi. Parkurda en başarılı performansı gösteren takım ödülün sahibi oldu. Öte yandan eleme adayları Barış, Aziz, Ertuğ, Cansu arasından birisi en az SMS oyuyla bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu. Son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise son dakika Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA SURVIVOR KİM ELENDİ, ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 ile 4 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu hafta adaya veda eden isim

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında iletişim ödülü mücadelesi verildi.

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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 ile 4 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu hafta adaya veda eden isim

2 etaplı iletişim ödülü mücadelesinde her iki takım da kıyasıya mücadele verdi.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 ile 4 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu hafta adaya veda eden isim

TV8 ekranlarında yayınlanan mücadelede ilk ve ikinci etapların ardından takımlar en iyiler mücadelesi için bir kez daha parkura çıktı.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 ile 4 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu hafta adaya veda eden isim

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım en iyiler mücadelesi sonrasında belli oldu ve kazanan MAVİ TAKIM oldu.

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