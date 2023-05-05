TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde iletişim ödülü oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zor oyunda 2 etap sonunda başarılı olan takım iletişim ödülünün sahibi olurken eleme adayı olan Barış, Aziz, Ertuğ, Cansu arasından birisi eleme konseyinde en az SMS oyuyla adaya veda eden isim oldu. Detayları merak edenler ise son dakika Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.