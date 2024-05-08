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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star'a kim veda edecek?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:31

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star'a kim veda edecek?

All Star sezonunda finale doğru adım adım yaklaşılırken her hafta takımlar bir kişi eksilmeye devam ediyor. Bu hafta erkek bir yarışmacı adaya ve şampiyonluk hayallerine veda ediyor. Survivor kim elendi sorusunda seçenekler Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Furkan. Survivor eleme düellosu kazananı ve kaybedeni ile ortaya çıkacak isim için heyecan dorukta. Peki; TV8 ile 8 Mayıs Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, haftanın eleme adayları ve düello heyecanı!

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star’a kim veda edecek?

Survivor kim elendi, Yunus Emre mi Sercan mı Batuhan mı Furkan mı soruları yarışma takipçilerinin gündeminde. Finale geri sayımda olan sezonda oldukça az isim kaldı. Vedaların yanı sıra tartışmaların, sakatlıkların ve olayların eksilmediği Survivor'da kim gitti merak konusu olmaya devam ediyor. 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek eleme düellosu ile bir isim daha veda ediyor. 'Survivor kim elendi?' sorusu yanıt aramaya başladı.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star’a kim veda edecek?

SURVİVOR'DA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ!

Survivor'da finale yaklaşılırken yeni kural değişikliği yarışmacıları şoke etti. Acun Ilıcalı ada konseyinde o kuralları açıkladı.

Bundan sonra konseyde belirlenecek 3 eleme adayı ardından 4. eleme adayı haftanın performans tablosunda en altta yer alan isim olacak.

Değişiklikler bununla da bitmedi!

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Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star’a kim veda edecek?

Son dönemde birkaç yarışmacının karşı takımlara geçmesi ardından Ilıcalı, takım karıştırmaların artık her hafta olacağını açıkladı:

"Öncelikle ilk gün tek başınıza parkurda koşacaksınız. O gün en iyi performansı sağlayan 2 yarışmacı kaptan olacak. Tek tek arkadaşlarını seçecek. Kırmızı ve mavi takım bir sonraki elemeye kadar aynı şekilde kalacak. Takım döneminin kısmen sonuna geldik."

Öte yandan artık düellolarda kadın erkek ayrımı olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "Hızlandırılmış elemeler bu hafta itibarıyla başlıyor" dedi.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star’a kim veda edecek?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI DÜELLOYA ÇIKIYOR!

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Konseyde Batuhan 3, Yunus Emre ise 4 oy almıştı.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star’a kim veda edecek?

Survivor'da 2. eleme adayı ise ilk dokunulmazlıktan beklendiği üzere Batuhan oldu. Potadan kaçamayan Batuhan'ın çıktığı konseyden bir oy da Furkan'a çıktı.

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