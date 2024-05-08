Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star’a kim veda edecek?

Survivor kim elendi, Yunus Emre mi Sercan mı Batuhan mı Furkan mı soruları yarışma takipçilerinin gündeminde. Finale geri sayımda olan sezonda oldukça az isim kaldı. Vedaların yanı sıra tartışmaların, sakatlıkların ve olayların eksilmediği Survivor'da kim gitti merak konusu olmaya devam ediyor. 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek eleme düellosu ile bir isim daha veda ediyor. 'Survivor kim elendi?' sorusu yanıt aramaya başladı.