Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:31
Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 8 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı: All Star'a kim veda edecek?
All Star sezonunda finale doğru adım adım yaklaşılırken her hafta takımlar bir kişi eksilmeye devam ediyor. Bu hafta erkek bir yarışmacı adaya ve şampiyonluk hayallerine veda ediyor. Survivor kim elendi sorusunda seçenekler Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Furkan. Survivor eleme düellosu kazananı ve kaybedeni ile ortaya çıkacak isim için heyecan dorukta. Peki; TV8 ile 8 Mayıs Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, haftanın eleme adayları ve düello heyecanı!