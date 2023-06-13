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Haberler Fotohaber Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Büyük final gerçekleşiyor! 2023 Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 13:34

Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Büyük final gerçekleşiyor! 2023 Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?

Survivor finali 2023 sezonu için gerçekleşiyor. Geçtiğimiz akşam yapılan yarı finalde finalistler SMS oylaması ardından belli oldu. Elenen yarışmacılarında katılım sağlayacağı büyük finalde bu yılın şampiyonu açıklanacak. Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü birinci oldu soruları SMS oy sıralaması ardından izleyenler ile paylaşılacak. TV8 ekranlarında yayımlanacak final gecesinde şampiyonun ismi Acun Ilıcalı tarafından duyurulacak. Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak, bugün mü soruları yanıt arıyor. Yarışmacıların sevenleri nefeslerini tuttu. Peki, 13 Haziran Survivor kim kazandı? İşte, cevaplar…

Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Büyük final gerçekleşiyor! 2023 Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?

Survivor birincisi 2023 finali ile birlikte araştırılmaya başladı. Aylardır devam eden zorlu mücadelede sona gelindi. Dominik'teki mücadele ardından İstanbul'da son bulacak yarışma SMS oylaması ardından açıklanacak. TV8 büyük final ekranı başında yerler alındı. Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü şampiyon oldu soruları yanıt arıyor. Finalde geçtiğimiz sezondan yarışmacılar da yeni şampiyonun ismini bekleyecek. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak, saat kaçta? İşte, detaylar…

Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Büyük final gerçekleşiyor! 2023 Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Geçtiğimiz akşam yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile ekranlara geliyor. Yarı finalde yer alan Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür SMS oylaması ardından finalin iki ismi belli oldu.

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Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Büyük final gerçekleşiyor! 2023 Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?

İlk etapta şampiyonluk hayallerine veda eden isim Ertuğ oldu. Geriye kalan üçlü için nefesler tutuldu ve SMS sıralamasında finalin isimleri belli oldu:

Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Büyük final gerçekleşiyor! 2023 Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?

1. FİNALİST: ÖZGÜR

Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Büyük final gerçekleşiyor! 2023 Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?

2. FİNALİST: NEFİSE

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