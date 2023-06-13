Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 13:34

Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü? Büyük final gerçekleşiyor! 2023 Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak?

Survivor finali 2023 sezonu için gerçekleşiyor. Geçtiğimiz akşam yapılan yarı finalde finalistler SMS oylaması ardından belli oldu. Elenen yarışmacılarında katılım sağlayacağı büyük finalde bu yılın şampiyonu açıklanacak. Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü birinci oldu soruları SMS oy sıralaması ardından izleyenler ile paylaşılacak. TV8 ekranlarında yayımlanacak final gecesinde şampiyonun ismi Acun Ilıcalı tarafından duyurulacak. Survivor şampiyonu kim oldu, ne zaman belli olacak, bugün mü soruları yanıt arıyor. Yarışmacıların sevenleri nefeslerini tuttu. Peki, 13 Haziran Survivor kim kazandı? İşte, cevaplar…