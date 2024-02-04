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Haberler Fotohaber Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 17:02

Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!

Survivor All Star 2024 kadrosunun iddialı isimlerden en eski şampiyon Nihat Altınkaya bu sezona sakatlığı nedeniyle geç dahil oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde dahil olan Altınkaya'nın gelişi tüm yarışmacıları mutlu etti. Gelişi hayranları ve sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Dün akşam eski şampiyonun gelmesiyle birlikte takımların eşitlenmesi açısından takımlarda değişim yaşandı. Nihat ilk oyununu Sercan'la gerçekleştirirken o şok eden olay yaşandı. Katıldığı ilk oyun parkurunda tekrar sakatlık yaşadı. Acun Ilıcalı o şok eden açıklamayı yaptı. Peki, Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar

Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!

Survivor All Star 2024 takımlarının ilk tanıtıldığı andan bu yana seneler sonra Survivor'a dönüşüyle çok konuşulan oyuncunun dahil olması uzun sürmüştü. Dün dahil olmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Fakat yarışmadaki hikayesi kısa sürdü. Herkesi şaşırtan o olay yaşandı. Nihat Altınkaya diskalifiye mi oldu?

Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!

İLK PARKURDA BEKLENMEYEN SAKATLIK

24. bölümde yarışmaya katılan Nihat Altınkaya Mavi takım yarışmacısı olarak oyuna dahil oldu. Dün ilk parkuruna rakibi Sercan Yıldırım ile çıktı. Engelleri aşıp bitiş atışına geldiğinde sakatlığı nüksetti ve yarışmacı yerde acılar içinde kıvrandı. O anlar herkesi korkuttu.

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Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Oyun alanında yaşadığı acıyla kıvranan yarışmacıya arkadaşları destek oldu. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle daha önceleri zor günler geçiren yarışmacı yine aynı noktadan sakatlandı. Oyun alanına ambulans geldi ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!

ACUN ILICALI ÜZÜCÜ HABERİ VERDİ

Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın sakatlığına dair şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm. Aylarca bugün için çalıştı, arkadaşlarımız ona bu sene gelme, önümüzdeki sene gel istersen dedi, ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi."

Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın sakatlığının tekrarladığını ve 4 saat içinde onu uçağa bindirerek İstanbul'a getirdiklerini belirtti. Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın İstanbul'a dönüşü hakkında şu bilgileri verdi: "Yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim."

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