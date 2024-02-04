Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!

ACUN ILICALI ÜZÜCÜ HABERİ VERDİ

Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın sakatlığına dair şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm. Aylarca bugün için çalıştı, arkadaşlarımız ona bu sene gelme, önümüzdeki sene gel istersen dedi, ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi."