Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor’dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı korkutan haberi verdi!

Giriş Tarihi: 04.02.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
17:02
Survivor All Star 2024 kadrosunun iddialı isimlerden en eski şampiyon Nihat Altınkaya bu sezona sakatlığı nedeniyle geç dahil oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde dahil olan Altınkaya'nın gelişi tüm yarışmacıları mutlu etti. Gelişi hayranları ve sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Dün akşam eski şampiyonun gelmesiyle birlikte takımların eşitlenmesi açısından takımlarda değişim yaşandı. Nihat ilk oyununu Sercan'la gerçekleştirirken o şok eden olay yaşandı. Katıldığı ilk oyun parkurunda tekrar sakatlık yaşadı. Acun Ilıcalı o şok eden açıklamayı yaptı. Peki, Survivor Nihat diskalifiye mi oluyor, Nihat Altınkaya Survivor'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar