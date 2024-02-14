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Giriş Tarihi: 14.02.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 23:21

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu! İşte, kazanan...

Survivor kıran kırana geçen mücadeleler ile ekrana gelemeye devam ediyor. Son eleme adayının belli olduğu konseyin geride kalmasıyla birlikte, bugün ödül oyunu gerçekleşti. Kazanan takımın karnı doyarken, kaybeden takım hem açlığa hem rakibine yenik düştü. Peki, Survivior All Star'da bugün hangi takım kazandı? İşte, 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu! İşte, kazanan...

Survivior All Star da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Kazanan takım ödülden faydalanırken, kaybeden takım ise adasına elleri boş döndü. Ödül oyunun yaşandığı akşamda, dans yarışmasının kazananları ile Rio karnavalı seyahati gerçekleştirildi. Peki, 14 Şubat Survivior ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, günün galip gelen takımı!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu! İşte, kazanan...

SURVİVOR ALL STAR'DA BU HAFTA ÖDÜL NE OLDU?

Her hafta gerçekleşen ödül oyunu için farklı ödüller veriliyor.

Bu haftanın ödülü ise kuşbaşılı pide ve içecek oldu.

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu! İşte, kazanan...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 14 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen dokunulmazlık oyununda gerçekleşen kıyasıya mücadele sonucunda kazanan KIRMIZI takım oldu!

14 ŞUBAT OYUN SKORU

KIRMIZI: 12

MAVİ: 6

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu! İşte, kazanan...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte, haftanın eleme adayları:

  • AYSU
  • PINAR
  • SAHRA
  • ALEYNA
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu! İşte, kazanan...

MAVİ TAKIM

Seda Ocak, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora, Yaman, Yağmur. Aysu, Berna Canbeldek

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