Giriş Tarihi: 14.02.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
23:21
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu! İşte, kazanan...
Survivor kıran kırana geçen mücadeleler ile ekrana gelemeye devam ediyor. Son eleme adayının belli olduğu konseyin geride kalmasıyla birlikte, bugün ödül oyunu gerçekleşti. Kazanan takımın karnı doyarken, kaybeden takım hem açlığa hem rakibine yenik düştü. Peki, Survivior All Star'da bugün hangi takım kazandı? İşte, 14 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım!