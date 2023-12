Tv8 ekranlarında bu yıll All Star konsepti ile ekranlara gelecek olan Survivor 2024 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün Survivor 2024 All Star için ilk fragman yayınlanmıştı. Acun Ilıcalı fragmanda takım seçimleri için toplanıldığını belirtirken, takımlarda hangi isimlerin yer alacağı ekranlarda gösterilecek. Peki, Survivor All Star yarışmacıları kimler, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları hangi isimler oldu? İşte Survivor takımları 2024…