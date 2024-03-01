Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
19:38
Survivor yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 1 Mart TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman?
Survivor All Star 2024 kıran kırana geçen yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların hem hayat mücadelesi verdiği hem de yarışları kazanmaya odaklandığı programda bu hafta eleme gerçekleşti ve bir kişi adaya veda eden isim oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, gelecek bölüm için merak uyandırdı. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? 1 Mart TV 8 yayın akışı ile Survivor yayın tarihi!