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Giriş Tarihi: 02.03.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 13:56

Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümde neler olacak?

Survivor All Star 2024 kıran kırana geçen yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların hem hayat mücadelesi verdiği hem de yarışları kazanmaya odaklandığı programda bu hafta eleme gerçekleşti ve bir kişi adaya veda eden isim oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, gelecek bölüm için merak uyandırdı. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV 8 yayın akışı ile Survivor yayın tarihi!

Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümde neler olacak?

Survivor All Star 48. bölüm bekleniyor. Son olarak düello heyecanı yaşanan programda, elenen isim belli oldu. Nagihan'ın akıbetinin belli olacağı yeni bölüm merak konusu. Son bölümde sakatlanan yarışmacı, yeni bölümlerde yer alacak mı henüz belli değil. Peki, Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümde neler olacak?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

2 Mart 2024 TV8 yayın akışına göre bu akşam, Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümü ekranlara gelecek.

İşte, TV 8 yayın akışına göre Survivor yayın günleri;

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Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümde neler olacak?

2 MART TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:45 Süper Bir Takım
  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 Bir Yemek Olsan
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 14:15 Cevap Ver Türkiye
  • 16:30 Çarkıfelek
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Survivor Ekstra

Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümde neler olacak?

SURVİVOR 2024 ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümü 2 Mart Cumartesi günü TV 8'de olacak.

Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümde neler olacak?

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor All Star yarışması cuma günü haricinde haftanın altı günü ekranda yer alıyor. Survivor; Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri ekranda.

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