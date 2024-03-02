Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümde neler olacak?

Survivor All Star 48. bölüm bekleniyor. Son olarak düello heyecanı yaşanan programda, elenen isim belli oldu. Nagihan'ın akıbetinin belli olacağı yeni bölüm merak konusu. Son bölümde sakatlanan yarışmacı, yeni bölümlerde yer alacak mı henüz belli değil. Peki, Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?