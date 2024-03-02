Giriş Tarihi: 02.03.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
13:56
Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümde neler olacak?
Survivor All Star 2024 kıran kırana geçen yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların hem hayat mücadelesi verdiği hem de yarışları kazanmaya odaklandığı programda bu hafta eleme gerçekleşti ve bir kişi adaya veda eden isim oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, gelecek bölüm için merak uyandırdı. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV 8 yayın akışı ile Survivor yayın tarihi!