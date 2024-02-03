Giriş Tarihi: 03.02.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
23:01
Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?
Survivor 2024 All Star'da 3 Şubat Cumartesi günü kadro değişikliği ve dokunulmazlık mücadelesi geceye damga vurdu. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Kritik gecede Survivor yeni takımları ve eleme adayı olan ismi Acun Ilıcalı açıklıyor. Peki; 3 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti? İşte, detaylar…