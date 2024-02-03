Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?

Takımlarında yapılacak değişimler geceye damga vururken Survivor'daki kadro değişimi ve yeni takımlarla haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım ise bir arkadaşını eleme potasına gönderecek. Dominik'te kıran kırana mücadele ediliyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor kadro değişimi ile oluşan yeni takımlar…