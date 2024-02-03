Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 23:01

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?

Survivor 2024 All Star'da 3 Şubat Cumartesi günü kadro değişikliği ve dokunulmazlık mücadelesi geceye damga vurdu. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Kritik gecede Survivor yeni takımları ve eleme adayı olan ismi Acun Ilıcalı açıklıyor. Peki; 3 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti? İşte, detaylar…

Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?

Takımlarında yapılacak değişimler geceye damga vururken Survivor'daki kadro değişimi ve yeni takımlarla haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım ise bir arkadaşını eleme potasına gönderecek. Dominik'te kıran kırana mücadele ediliyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor kadro değişimi ile oluşan yeni takımlar…

Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?

SURVIVOR'DA KADRO DEĞİŞİMİ
Survivor'da kadro değişikliğini Acun Ilıcalı açıkladı.

Mavi takımda yarışan Nefise, kırmızı takıma transfer edilen isim olurken Kırmızı takımda yarışan Yağmur ise Mavi takıma geçti. Diğer yarışmacılar ise olduğu takımda yarışa kaldığı yerden devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?

NİHAT ALTINKAYA SURVİVOR'DA!
Survivor şampiyonu Nihat Altınkaya, 2024 Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. Nihat, Mavi takım kadrosunda yer alacak.

Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor takımlarında yapılacak değişimler geceye damga vururken Survivor'daki kadro değişimi ve yeni takımlarla haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım ise bir arkadaşını eleme potasına gönderecek.

Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kadro değişimi nasıl oldu, hangi yarışmacılar değişti?

Bu hafta Survivor'da erkek elemesi olacağı için eleme adayları erkek yarışmacılar arasından belirlenecek.

Survivor eleme adayı belli olduğu zaman habere eklenecek.

SON DAKİKA