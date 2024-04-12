Survivor’da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?

Survivor'da kim elendi sorusu mercek altına alınmışken düelloya kalan isimler ve eşleşmeler belli oldu. Haftanın eleme adaylarından bir kişi adaya veda ederken üç kişi yarışmaya devam etme şansını yakalayacak. Eleme düellosu ve elenen isim yarışmanın takipçilerinin gündeminde. Peki, 12 Nisan Survivor'da kim elendi?