Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor'da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?
Giriş Tarihi: 12.04.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 13:14

Survivor'da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?

Survivor All Star hız kesmeden devam ediyor. 2024 sezonunda yarışmacılar zorlu mücadelede yarıştan eksilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kadın elemesi bu yaşanırken bu hafta bir erkek yarışmacı adaya veda edecek. Son dokunulmazlık oyunuyla birlikte haftanın tüm eleme adayları belli oldu. Adayların bu akşam oynayacakları düello sonucunda yarışmaya devam edip etmeyeceği belli olacak. Survivor'da kim elendi; Yasin mi, Sercan mı, Hakan mı, Yaman mı soruları yanıt buluyor. Peki, 12 Nisan Survivor'da yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu? İşte detaylar…

Survivor’da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?

Survivor'da kim elendi sorusu mercek altına alınmışken düelloya kalan isimler ve eşleşmeler belli oldu. Haftanın eleme adaylarından bir kişi adaya veda ederken üç kişi yarışmaya devam etme şansını yakalayacak. Eleme düellosu ve elenen isim yarışmanın takipçilerinin gündeminde. Peki, 12 Nisan Survivor'da kim elendi?

Survivor’da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor düello oyunu sonucu elenen isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?

ALL STAR ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Yaman, ikinci eleme adayı Yasin, üçüncü eleme adayı Hakan ve 4.eleme adayı ise Sercan olmuştu. Bugün ekranlara gelecek bölümde 4 isim yarışamaya devam etmek için rekabet edecekler. Henüz elenen isim belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Survivor’da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?

SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Surivovr'da bu akşamki eleme oyununda Yasin ve Yaman eşleşirken Sercan ve Hakan eşleşti.

Yasin-Yaman

Hakan- Sercan

Survivor’da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'da eleme potasına giren Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür eleme düellosunda karşı karşıya geldi. 4 Nisan günü elenen yarışmacı Poyraz oldu

SON DAKİKA