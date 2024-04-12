Giriş Tarihi: 12.04.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
13:14
Survivor'da kim elendi? 12 Nisan düelloda yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu?
Survivor All Star hız kesmeden devam ediyor. 2024 sezonunda yarışmacılar zorlu mücadelede yarıştan eksilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kadın elemesi bu yaşanırken bu hafta bir erkek yarışmacı adaya veda edecek. Son dokunulmazlık oyunuyla birlikte haftanın tüm eleme adayları belli oldu. Adayların bu akşam oynayacakları düello sonucunda yarışmaya devam edip etmeyeceği belli olacak. Survivor'da kim elendi; Yasin mi, Sercan mı, Hakan mı, Yaman mı soruları yanıt buluyor. Peki, 12 Nisan Survivor'da yarışmaya veda eden isim hangi takımdan oldu? İşte detaylar…