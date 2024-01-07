Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hayatı

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı bu şehirde oy kullanacak seçmenlerin araştırma konusu oldu. AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuyla incelenen isim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Hazlihazırda belediye başkanı olan ismin kariyeri merak ediliyor. İşte AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın'ın önceki görevleri…