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Haberler Fotohaber Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hayatı
Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:47

Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hayatı

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Kocaeli Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı yeniden Tahir Büyükakın oldu. Halihazırda görevde bulunan Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hayatı

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı bu şehirde oy kullanacak seçmenlerin araştırma konusu oldu. AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuyla incelenen isim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Hazlihazırda belediye başkanı olan ismin kariyeri merak ediliyor. İşte AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın'ın önceki görevleri…

Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hayatı

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

(d. 1969, Derince, Kocaeli), Türk siyasetçi, akademisyen. 2019 yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'nin Başkanı olarak seçilmiştir.

Hayatı ve Kariyeri
1969 yılında Seyfettin ve Semra Büyükakın'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin ilçesi Derince'de dünyaya geldi.

İlkokulu Derince'de Turgut Reis İlkokulu'nda, ortaokulu İzmit İmam Hatip Ortaokulu'nda, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu.

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Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hayatı

Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü tamamlayarak mezun olmuştur. Üniversite mezuniyeti sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi'nde 1995 ve 2001 yıllarında sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi'nde akademik personel olarak görev yapmaya devam ederken, 2007 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde genel sekreter olarak çalışmaya başlamıştır.

Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hayatı

Bakanlar Kurulu kararıyla 2017 yılı Haziran ayında Bilecik'e vali olarak atanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması nedeniyle Bilecik Valiliği görevinden 23 Kasım 2018 tarihinde istifa ederek 31 Mart seçimlerine katılmıştır. Seçimler sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçilmiş ve 4 Nisan 2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamıştır.

Özel hayatı
Tahir Büyükakın evli ve üç çocuk babasıdır.

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