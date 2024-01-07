Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:47
Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hayatı
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Kocaeli Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı yeniden Tahir Büyükakın oldu. Halihazırda görevde bulunan Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…