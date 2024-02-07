Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
09:33
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alım başvuruları nereden ve nasıl yapılır? KPSS-2024/4 tercihte son gün! (ais.osym.gov.tr)
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alım başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. KPSS 2024/4 tercih kılavuzu açıklandı ve Bakanlığın bünyesine alınacak personeller için tercih branş ve kadro dağılımı belli oldu. Binlerce adayın KPSS puan türleriyle tercih yapacağı kadrolara bugün KPSS-2024/4 tercihleri için son gün. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ÖSYM başvuru ekranı