Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alım başvuruları nereden ve nasıl yapılır? KPSS-2024/4 tercihte son gün! (ais.osym.gov.tr)

BAKANLIĞA 7158 PERSONEL ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.