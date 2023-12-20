Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 alım yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, bugün resmi sosyal medya hesabından alım yapılacak branşları açıkladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…