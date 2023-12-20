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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:40

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 alım yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, bugün resmi sosyal medya hesabından alım yapılacak branşları açıkladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacağını açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı resmi sosyal medya hesabında Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapılacak branşları açıkladı. Peki, arım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları belli oldu mu? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve meslek branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı,uğurlu olsun" dedi.

Bakanlık 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 personel alımı yapacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Yumaklı, personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı.

Buna göre; Bakanlık bünyesine 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR:

  • Destek personeli 1443 adet
  • Büro Personeli 1088 adet
  • Ziraat Mühendisi 982 adet
  • Veteriner Hekim 652 adet
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı
  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 18 adet
  • Harita Mühendisi 15 adet
  • Kimya Mühendisi 14 adet
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