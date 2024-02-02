Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:12
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla
Tarım ve Orman Bakanlığının uzun süredir beklenen başvuruları başladı. KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih branş ve kadro dağılımı netlik kazandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak alım için detaylar netleşti. ÖSYM 2024/4 KPSS tercih ekranı (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alım başvuruları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?