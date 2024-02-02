Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması



Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.