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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:12

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla

Tarım ve Orman Bakanlığının uzun süredir beklenen başvuruları başladı. KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih branş ve kadro dağılımı netlik kazandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak alım için detaylar netleşti. ÖSYM 2024/4 KPSS tercih ekranı (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alım başvuruları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kadrolara yapılacak personel alımı için başvurular başladı. Bakanlık bünyesindeki kadrolarda görev almak isteyenler tercihlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecekler. Mühendis, güvenlik görevlisi ve büro personeli gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel başvuruları başladı! Başvurular ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? Tercih kılavuzuyla

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ais.osym.gov.tr adresinden alınıyor.

ÖSYM BAŞVURU EKRANI

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