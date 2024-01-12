TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7BİN 158 PERSONEL ALIM BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yeni yıl müjdelerinden biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alım ilanı açıklandığı günden bu yana kadrolara başvuru yapacak adayların gündeminden düşmüyor. Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek personeller için başvuru tarihleri açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak ve nereden yapılacak?