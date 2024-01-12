TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7BİN 158 PERSONEL ALIM BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:32
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Bakanlık birçok farklı branştan personel alımı yapacak. 158 tarım ve orman yardımcısı alımı için başvurular başladı. Peki 7 bin 158 personel başvuruları için başvuru ekranı ne zaman açılacak. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, nereden yapılır? detaylar