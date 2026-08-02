Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı: 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 15:46

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı: 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 1.874 sözleşmeli personel alımı başvuruları devam ediyor. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, başvuru tarihleri ve kadro detaylarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "2026 Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvuruları ne zaman bitecek, hangi branşlarda alım yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte Kariyer Kapısı başvuru ekranı...

  • ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı: 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 sözleşmeli personel alımı sürecine ilişkin tüm detaylar netlik kazandı. 1.874 personel alımında; mühendis, veteriner hekim, büro personeli ve destek personeli gibi birçok farklı unvanda istihdam sağlanacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilan edilen süre içerisinde işlemlerini tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç açıklama takvimini beklemeye geçecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı: 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan başvuru şartları, Resmi İlan'ın yayımlanmasıyla netlik kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı: 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapabilecek.

KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı: 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.

Adaylardan istenecek mezuniyet, KPSS puanı, yaş, sertifika ve diğer özel koşullar henüz açıklanmadı. Her kadro için geçerli olacak başvuru şartları, kontenjanların illere göre dağılımı ve istenecek belgeler ayrıntılı ilanda yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı: 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

Alımı Yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:

Veteriner Hekim 645
Ziraat Mühendisi 515
Destek Personeli 239
Gıda Mühendisi 185
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 73
Büro Personeli 60
Su Ürünleri Mühendisi 49
Harita(alan) Mühendisi 45
Gemi Adamı 23
Avukat 13
Laborant 9
Biyolog 7
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 6
Kimyager 5
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA