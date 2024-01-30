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Haberler Fotohaber TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 15:47

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı gündemde. 7 Bin 158 kişilik alım yapacağını duyuran bakanlık, alımları üç ayrı kategoride gerçekleştirecek. İş arayışında olan binlerce kişiye yeni bir iş olanağı sağlayacak olan alımlar için geri sayım başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Bin 158 personel alımı ne zaman, şartalar neler, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 7 bin 158 kişilik alımın yapılacağı başvurularda 1500 adayın İŞKUR kurasıyla belirleneceği açıklanırken, bir yandan da kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Bu noktada ise adayların kadro dağılımına göre ne zaman sınava gireceği merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Bin 158 personel alımı ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

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Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun detayları belli oldu. Buna göre aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde açıkladığı 7 bin 158 yeni kadronun dağılımı belirlendi. Bakanlık bünyesinde 2024 yılında 5 bin 500'ü sözleşmeli, bin 500'ü tarım işçisi ve 158'i tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 pozisyon/kadro ihdas edildi.

Buna göre Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şöyle:

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
  • 1443 Destek Personeli
  • 1088 Büro Personeli
  • 982 Ziraat Mühendisi
  • 652 Veteriner Hekim
  • 487 Şoför
  • 193 Gıda Mühendisi
  • 162 Orman Muhafaza Memuru
  • 155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 107 Su Ürünleri Mühendisi
  • 81 Orman Mühendisi
  • 56 Laborant
  • 33 Biolog
  • 18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
  • 15 Harita Mühendisi
  • 14 Kimya Mühendisi
  • 6 Bilgisayar Mühendisi
  • 6 İnşaat Mühendisi
  • 2 Gemi Adamı

Söz konusu personel alımları ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

DİĞER ALIMLAR

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

657 sayılı Kanunun Ek 41 inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak.

7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Bakanlığın internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak.

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