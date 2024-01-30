Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
15:47
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı gündemde. 7 Bin 158 kişilik alım yapacağını duyuran bakanlık, alımları üç ayrı kategoride gerçekleştirecek. İş arayışında olan binlerce kişiye yeni bir iş olanağı sağlayacak olan alımlar için geri sayım başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Bin 158 personel alımı ne zaman, şartalar neler, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar!