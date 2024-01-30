TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 7 Bin 158 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

BAKAN YUMAKLI: "İNSAN KAYNAĞIMIZI 2024 YILINDA DA GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun detayları belli oldu. Buna göre aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde açıkladığı 7 bin 158 yeni kadronun dağılımı belirlendi. Bakanlık bünyesinde 2024 yılında 5 bin 500'ü sözleşmeli, bin 500'ü tarım işçisi ve 158'i tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 pozisyon/kadro ihdas edildi.

Buna göre Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şöyle: