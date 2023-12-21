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Haberler Fotohaber TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPACAK! Bakan Yumaklı açıkladı: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 18:30

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPACAK! Bakan Yumaklı açıkladı: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan son dakika personel alımı açıklaması geldi. Bakan Yumaklı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alınacağını bildirdi. Alım yapılacak branşlar da belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurusu şartları neler, alım yapılacak kadrolar hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alınacak. Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada alım yapılacak branşlar ve kontenjanları bilgisine de yer verildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurusu şartları neler, alım yapılacak kadrolar hangileri?

SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Kendisine yöneltilen personel alımına ilişkin soruya cevap veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını söyledi.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurusu şartları neler, alım yapılacak kadrolar hangileri?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı,uğurlu olsun.''

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurusu şartları neler, alım yapılacak kadrolar hangileri?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açılacak alım yapılacak branşları da açıkladı.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kapsamında 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 alım yapacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurusu şartları neler, alım yapılacak kadrolar hangileri?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

Destek personeli 1443 adet

Büro Personeli 1088 adet

Ziraat Mühendisi 982 adet

Veteriner Hekim 652 adet

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 18 adet

Harita Mühendisi 15 adet

Kimya Mühendisi 14 adet

Şoför 487 adet

Gıda Mühendisi 193 adet

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