TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPACAK! Bakan Yumaklı açıkladı: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 18:30

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan son dakika personel alımı açıklaması geldi. Bakan Yumaklı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alınacağını bildirdi. Alım yapılacak branşlar da belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...