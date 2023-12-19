TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dakika personel alımı müjdesi verdi. TBMM Genel Kurulunda konuşan Bakan Yumaklı, bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım yapılacak branş ve kontenjanları bu kapsamda araştırılmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, son dakika Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru süreci, kadro ve kontenjanları ile ilgili ayrıntılı bilgiler...