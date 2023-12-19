TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dakika açıklaması ile bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 7 bin 158 personel alımı yapılacağını duyuruldu. Bakan Yumaklı, açıklamasında alım yapılacak kadro ve kontenjanları da belirtti. Şimdi ise gözler başvuru tarihi ve şartları için gelecek açıklamalarda. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları hakkında tüm merak edilenler.