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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 21:37 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 21:42

Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde. Kanal D ekranlarının yeni dizisi, yayın hayatına başladı. Ozan Güven, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapımda dram ağırlıklı bir konu işleniyor. Umut'un hikayesi dizi takipçileri ile buluştu. Son bölüm ardından haftaya olacaklar araştırılıyor. Peki; Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS İZLE

İlk bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TAŞ KAĞIT MAKAS 1. BÖLÜM İZLE

Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS İLK BÖLÜM ÖZETİ

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…

Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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