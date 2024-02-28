Giriş Tarihi: 28.02.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
21:42
Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı gündemde. Kanal D ekranlarının yeni dizisi, yayın hayatına başladı. Ozan Güven, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapımda dram ağırlıklı bir konu işleniyor. Umut'un hikayesi dizi takipçileri ile buluştu. Son bölüm ardından haftaya olacaklar araştırılıyor. Peki; Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?