Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
23:12
Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Bünyamin'in büyük sırrı öğrenmesi, Fecir'i tepetaklak eder. Bünyamin'in kudreti, oğlunu bu çıkmazın içinden kurtarmaya yetecek midir? Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...