Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Harun'un elinde cinayetin itiraf kaydı vardır. Fecir'in hapse girmesine yetecek olan bu delil, Emirkıranlar'ın pazarlık için masaya oturmasına neden olur. Bünyamin Emirkıran, oğlu Fecir'i bu davadan kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.