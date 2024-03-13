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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 23:12

Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Bünyamin'in büyük sırrı öğrenmesi, Fecir'i tepetaklak eder. Bünyamin'in kudreti, oğlunu bu çıkmazın içinden kurtarmaya yetecek midir? Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Kanal D'nin dram türündeki MF Yapım imzalı dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Harun'un elindeki kuvvetli delil, Umut'un babası için hayati bir önem taşır. Peki Umut, babasını o cehennemin içinden çıkarabilecek midir? Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Kanal D ile Taş Kağıt Makas 4. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı MF Yapım imzalı dizi, 3. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

13 Mart 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/bolumler

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Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Taş Kağıt Makas 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Taş Kağıt Makas 4. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/fragmanlar

Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 3. BÖLÜM ÖZETİ

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Taş Kağıt Makas 4. yeni bölüm fragmanı heyecanı: Kanal D Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Harun'un elinde cinayetin itiraf kaydı vardır. Fecir'in hapse girmesine yetecek olan bu delil, Emirkıranlar'ın pazarlık için masaya oturmasına neden olur. Bünyamin Emirkıran, oğlu Fecir'i bu davadan kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

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