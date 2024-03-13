Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
20:42
Kanal D'nin dram türündeki dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 4. bölümde yapıma Rüya dahil olacak. Bu noktada izleyiciler, role hayat veren oyuncu Yüsra Geyik hayatı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yüsra Geyik hakkında bilgiler…