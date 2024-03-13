Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Serra Arıtürk, Burak Yörük gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziye yeni bir isim dahil oldu. Yüsra Geyik, Rüya karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Taş Kağıt Makas Rüya kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 4. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik hayatı hakkında merak edilenler…