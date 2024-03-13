Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 20:42 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 20:42

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?

Kanal D'nin dram türündeki dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 4. bölümde yapıma Rüya dahil olacak. Bu noktada izleyiciler, role hayat veren oyuncu Yüsra Geyik hayatı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yüsra Geyik hakkında bilgiler…

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Serra Arıtürk, Burak Yörük gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziye yeni bir isim dahil oldu. Yüsra Geyik, Rüya karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Taş Kağıt Makas Rüya kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 4. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik hayatı hakkında merak edilenler…

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Kanal D'nin MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 13 Mart Çarşamba akşamı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor..

Başrollerini Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Serra Arıtürk, Burak Yörük Müjde Uzman ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı dram türdeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?

TAŞ KAĞIT MAKAS RÜYA KİMDİR?

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun kadrosuna son olarak Yüsra Geyik dahil oldu.

4. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Geyik, dizide zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi Rüya karakterine hayat verecek.

Arka Sokaklar dizisinde "Zeliha Çoban" karakteriyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, en son "Aile" dizisinde Devin'in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşi Yağmur'u canlandırarak başarılı bir performans sergilemişti.

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 doğumlu. Samsun'da dünyaya gelen ünlü isim ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

15 yıl boyunca "Arka Sokaklar"da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, "Camdaki Kız" ile Muzo'nun (Enis Arıkan) kız arkadaşını canlandırdı. Son olarak ise Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat verdi.

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri filmleri neler?

YÜSRA GEYİK DİZİLERİ

2023/2024 Aile

2006/2020 – Arka Sokaklar /Zeliha Çoban

2005- Nehir

2005 – Yumurcaklar Kampı

2004 – Yabancı Damat /Melis

2003 – Hayat Bilgisi /Ceyda

SİNEMA FİLMLERİ

2018- Bebek Geliyorum Demez / Yeliz

TİYATRO OYUNLARI

2018- Don Kişot'um Ben

SON DAKİKA