Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:10

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne? Taşeron işçinin kadro hayalli gerçek oluyor! VEDAT BİLGİN açıkladı!

Taşerona kadro hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sevindirici haberi kamuoyuyla paylaştı. Çalışmaların bir süredir devam ettiği seçimden sonra yeni meclisin açılmasıyla ele alınacak konuların başında olan taşerona kadroda son durum netleşti. 28 Dönem milletvekilleri seçimleri tamamlanmış ve geçtiğimiz günlerde meclis yeni dönem faaliyetlerine başlamıştı. Bu noktada taşeron kadro son durum sorgulanıyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadro şartları ne, var mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm merak edilenler…