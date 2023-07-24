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Haberler Fotohaber Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Kabine Toplantısı gündeminde olacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 14:49

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Kabine Toplantısı gündeminde olacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile çalışmalar hız kazanırken 24 Temmuz bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile konunun masada olması bekleniyor. Taşeron işçiye kadro çalışmaları neredeyse tamamlanmış durumda. 90 bin taşerona kadro TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri sonrası şekillenmişti. Çalışmanın seyrine dair açıklamalar Cumhurbaşkanlığından bekleniyor. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor? İşte, son durum hakkında merak edilenler…

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Kabine Toplantısı gündeminde olacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

Taşeron kadro son durum binlerce çalışanın gündeminde yer alıyor. Yeni yılla birlikte tamamlanması beklenen kadro çalışmalarında en son geçici işçiler ve sözleşmeli personel noktasında çalışmalar Meclis'ten geçmişti. 90 bin taşerona kadro 2023 son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Kabine Toplantısı kararlarına odaklanıldı. Taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor? İşte, yanıtlar…

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Kabine Toplantısı gündeminde olacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

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Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Kabine Toplantısı gündeminde olacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Kabine Toplantısı gündeminde olacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Kabine Toplantısı gündeminde olacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

GÜNDEM TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİ!

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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