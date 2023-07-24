Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 14:49

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Kabine Toplantısı gündeminde olacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile çalışmalar hız kazanırken 24 Temmuz bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile konunun masada olması bekleniyor. Taşeron işçiye kadro çalışmaları neredeyse tamamlanmış durumda. 90 bin taşerona kadro TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri sonrası şekillenmişti. Çalışmanın seyrine dair açıklamalar Cumhurbaşkanlığından bekleniyor. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi, kimleri kapsıyor? İşte, son durum hakkında merak edilenler…