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Haberler Fotohaber Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Bakan Bilgin'den flaş açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:53

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Bakan Bilgin'den flaş açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşeron işçi kadro haberleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşçi ve işveren taşerona kadro son dakika 2023 haberleri takibine devam ediyor. Meclis'in seçim tatili öncesinde açıklama yapan Bakan Bilgin, kadro çalışmasının neredeyse tamamlandığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Şimdi vatandaşlar 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler sonrası sıra taşeronlarda olacak. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro son durum gelişmeleri takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın yeni yılla birlikte çözülecek konular arasında gösterdiği taşeron işçi meselesi çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yoğun mesai devam ediyor. Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri gündemdeki yerini koruyor. TBMM'de mesainin yeniden başlaması ardından dosyanın ilk konular arasına girmesi bekleniyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, detaylar…

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: ÇALIŞMANIN BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GÜNDEM TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİ!

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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