Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşeron işçi kadro haberleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşçi ve işveren taşerona kadro son dakika 2023 haberleri takibine devam ediyor. Meclis'in seçim tatili öncesinde açıklama yapan Bakan Bilgin, kadro çalışmasının neredeyse tamamlandığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Şimdi vatandaşlar 90 bin taşerona kadro ne zaman, kimleri kapsıyor, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler sonrası sıra taşeronlarda olacak. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…