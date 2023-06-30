Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:08

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro Meclis'te yerini almaya hazırlanıyor. Bayram arası ardından yeni Kabine Toplantısı ile gündemdeki konuların tekrar masaya gelmesi bekleniyor. Son olarak konuyla ilgili TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmesi çalışmaya yön vermişti. 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi iptal mi oldu soruları yanıt arıyor. Taşeron işçi kadro haberlerini takip etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları araştırılıyor. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri 2023…

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçiye kadro son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neredeyse tamamlandı. Konunun Meclis'e gelmesi bekleniyor. 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi soruları yanıt arıyor. Çalışmanın kabinede gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, taşerona kadro son dakika 2023…

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

SON DAKİKA