Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:08

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro Meclis'te yerini almaya hazırlanıyor. Bayram arası ardından yeni Kabine Toplantısı ile gündemdeki konuların tekrar masaya gelmesi bekleniyor. Son olarak konuyla ilgili TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmesi çalışmaya yön vermişti. 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi iptal mi oldu soruları yanıt arıyor. Taşeron işçi kadro haberlerini takip etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları araştırılıyor. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri 2023…