Giriş Tarihi: 01.07.2023 12:42
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
12:42
TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 BELLİ OLUYOR! Taşerona kadro verildi mi, ne zaman verilecek, şartları neler, meclisten geçti mi?
90 bin taşerona kadro Meclis'ten geçti mi, kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi soruları gündemin öne çıkan başlıklarının arasında. Taşeron işçiye kadro son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 seçimlerinden önce Meclis açılır açılmaz düzenlemenin gerçekleşeceğini açıklayan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından sonra gözler taşerona kadroda son duruma çevrildi. Emeklilik sistemi ve memur maaş zammı gibi pek çok konuyu içinde bulunduran yeni torba yasa içiresinde taşerona kadro düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. İlk torba yasası temmuzun 5'inden sonra gelmesi bekleniyor. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri…