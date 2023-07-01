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Haberler Fotohaber TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 BELLİ OLUYOR! Taşerona kadro verildi mi, ne zaman verilecek, şartları neler, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 12:42

TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 BELLİ OLUYOR! Taşerona kadro verildi mi, ne zaman verilecek, şartları neler, meclisten geçti mi?

90 bin taşerona kadro Meclis'ten geçti mi, kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi soruları gündemin öne çıkan başlıklarının arasında. Taşeron işçiye kadro son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 seçimlerinden önce Meclis açılır açılmaz düzenlemenin gerçekleşeceğini açıklayan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından sonra gözler taşerona kadroda son duruma çevrildi. Emeklilik sistemi ve memur maaş zammı gibi pek çok konuyu içinde bulunduran yeni torba yasa içiresinde taşerona kadro düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. İlk torba yasası temmuzun 5'inden sonra gelmesi bekleniyor. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri…

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023|| Yeni torba yasada yer alacak! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi, meclisten geçti mi?

90 bin taşerona kadro da son dakika haberleri mercek altına alınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları bekleniyor. Yürütülen çalışmalar devam ederken taşerona kadronun Meclis'ten geçmesine çok az bir süre kaldı. Bayram arasından sonra yapılacak torba yasanın içerisinde taşerona kadro düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi? İşte, yanıtı…

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023|| Yeni torba yasada yer alacak! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi, meclisten geçti mi?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

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TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023|| Yeni torba yasada yer alacak! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi, meclisten geçti mi?

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023|| Yeni torba yasada yer alacak! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi, meclisten geçti mi?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023|| Yeni torba yasada yer alacak! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi, meclisten geçti mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

GÜNDEM TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİ!

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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