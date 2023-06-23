Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:22

90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Meclis'te bekleniyor! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro yeni Bakanlar Kurulu ile birlikte yeniden takip ediliyor. Çalışmaların neredeyse sonlandığı son gelen bilgiler arasındaydı. Yeni Kabine Toplantısı ile birlikte sorular tekrar yakın mercek altına alındı. 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi iptal mi oldu soruları yanıt arıyor. Taşeron işçi kapsam ve şartlara dair gelişmeleri araştırıyor. Konuyla ilgili TÜRK-İŞ ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları çalışmaya yön veriyor. İşte, taşerona kadro son durum 2023…