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Haberler Fotohaber 90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Meclis'te bekleniyor! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:22

90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Meclis'te bekleniyor! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro yeni Bakanlar Kurulu ile birlikte yeniden takip ediliyor. Çalışmaların neredeyse sonlandığı son gelen bilgiler arasındaydı. Yeni Kabine Toplantısı ile birlikte sorular tekrar yakın mercek altına alındı. 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi iptal mi oldu soruları yanıt arıyor. Taşeron işçi kapsam ve şartlara dair gelişmeleri araştırıyor. Konuyla ilgili TÜRK-İŞ ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları çalışmaya yön veriyor. İşte, taşerona kadro son durum 2023…

90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Meclis’te bekleniyor! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçiye kadro çalışması sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar Meclis'te bekleniyor. 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi soruları yanıt arıyor. Öalışmanın tamamlanması ardından Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, son açıklamalar nedir? İşte, 2023 taşerona kadro son durum

90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Meclis’te bekleniyor! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

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90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Meclis’te bekleniyor! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Meclis’te bekleniyor! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Meclis’te bekleniyor! 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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