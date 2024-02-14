Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB’den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığına başladı. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için düğmeye basıldı. Bu noktada milyonlarca veli ve öğrenci 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ara tatillerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, ara tatil uygulaması devam edecek mi, kaldırıldı mı, son durum ne oldu? İşte detaylar…