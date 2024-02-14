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Haberler Fotohaber Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB'den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:28

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB'den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?

MEB'den ara tatil kararı son dakika geldi. Tatil süresi kısaltıp okul süresini uzatan çalışma için harekete geçildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler ilk ara tatilini 13-17 Kasım tarihleri arasında yapmıştı. İkinci dönem mesaisine başlayan milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik MEB'den nihai karar geldi. Peki, okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ders süresi artacak mı? İşte, ara tatil uygulamasında son durum...

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB’den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığına başladı. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için düğmeye basıldı. Bu noktada milyonlarca veli ve öğrenci 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ara tatillerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, ara tatil uygulaması devam edecek mi, kaldırıldı mı, son durum ne oldu? İşte detaylar…

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB’den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?

ARA TATİL UYGULAMASI KALKTI MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketini erişime açmıştı. Ara tatil değerlendirme anketi ile "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" sorularına yanıt aranmıştı.

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Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB’den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik detaylara SABAH ulaştı. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Ara tatil uygulaması önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB’den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?

EĞİTİM İŞ GÜNÜ UZATILACAK!

Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığına başladı. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması çalışmaları için düğmeye basıldı.

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB’den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?

Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor

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