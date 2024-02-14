Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
09:28
Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor! MEB'den ara tatil kararı: Okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ara tatil kaldırıldı mı?
MEB'den ara tatil kararı son dakika geldi. Tatil süresi kısaltıp okul süresini uzatan çalışma için harekete geçildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler ilk ara tatilini 13-17 Kasım tarihleri arasında yapmıştı. İkinci dönem mesaisine başlayan milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik MEB'den nihai karar geldi. Peki, okullarda tatil süresi kısalıyor mu, ders süresi artacak mı? İşte, ara tatil uygulamasında son durum...