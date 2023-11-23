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Haberler Fotohaber TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Mülakat şartı yok! TBMM 250 personel alımı şartları nedir, nereden başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:48

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Mülakat şartı yok! TBMM 250 personel alımı şartları nedir, nereden başvuru yapılır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi işçi alımı yapacağını açıkladı. 250 adet personel alımı yapacağını açıklayan TBMM işçi alımı mülakatsız şekilde kura yoluyla belirlenecek. Sürekli işçi alımı başvuruları için adaylar nereden nasıl başvuru yapılacak araştırıyor. Peki, TBMM 250 personel alımı başladı mı, şartları nedir? İşte, TBMM işçi alımı 2023 başvuru ekranı…

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Mülakat şartı yok! TBMM 250 personel alımı şartları nedir, nereden başvuru yapılır?

Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı yapılacak. Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Peki, TBMM 250 personel alımı başladı mı, şartları nedir?

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Mülakat şartı yok! TBMM 250 personel alımı şartları nedir, nereden başvuru yapılır?

TBMM 250 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

TBMM'nin personel ihtiyacını karşılamak için 250 personel alımı ilanı yayımlandı. İlgililer başvurularını 22-27 Kasım tarihleri arasından e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapacak.

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TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Mülakat şartı yok! TBMM 250 personel alımı şartları nedir, nereden başvuru yapılır?

TBMM PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi TBMM'de 12 Aralık tariihnde saat 10:00'da yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Mülakat şartı yok! TBMM 250 personel alımı şartları nedir, nereden başvuru yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Mülakat şartı yok! TBMM 250 personel alımı şartları nedir, nereden başvuru yapılır?

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,

ı. Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

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