Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama 2024: Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği yılbaşı çekilişi her yıl olduğu gibi 31 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleşecek. Yayını kaçıranlar için büyük ikramiye kazanan rakamların sıralı tam listesi sabah.com.tr'de duyurulacak. Ayrıca, Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir diye merak edenler için, biletteki numaraları girerek sorgulama yapabileceğiniz ekran da erişime açık olacak. İşte 2024 yılbaşı çekilişi için Milli Piyango bileti sorgulama ekranı.