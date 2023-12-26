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Haberler Fotohaber Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama 2024: Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:42

Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama 2024: Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 31 Aralık akşamı düzenlenecek çekilişe günler kala, şansına güvenen vatandaşlar bilet satış noktalarına akın etti. Milli Piyango sorgulama ekranı için araştırmalar şimdiden başlarken, bileti olan vatandaşlar Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, internetten çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir sorgusuyla incelemelere başladı. Canlı çekiliş yayınını kaçıranlar için telefondan Milli Piyango bileti sorgulama ve 2024 yılbaşı çekiliş sonuçları ekranı sabah.com.tr'de…

Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama 2024: Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği yılbaşı çekilişi her yıl olduğu gibi 31 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleşecek. Yayını kaçıranlar için büyük ikramiye kazanan rakamların sıralı tam listesi sabah.com.tr'de duyurulacak. Ayrıca, Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir diye merak edenler için, biletteki numaraları girerek sorgulama yapabileceğiniz ekran da erişime açık olacak. İşte 2024 yılbaşı çekilişi için Milli Piyango bileti sorgulama ekranı.

Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama 2024: Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango Telefondan Nasıl Sorgulanır?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekiliş sonuçları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak duyurulacak. Biletinizdeki rakamları girerek sorgulayacağınız ekran ise aşağıdaki link üzerinden erişime açılacak.

Aşağıdaki linkte açılan Milli Piyango sorgulama ekranında "Çekiliş Tarihi" kısmından 31.12.2023 tarihini seçin. Ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna biletinizdeki rakamları sırasıyla girin. Son olarak "Sorgula" butonuna tıkladığınızda biletinize ikramiye, amorti veya teselli ikramiyesi çıkıp çıkmadığını tespit edebileceksiniz.

Milli Piyango Sorgulama için linke tıklayınız

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Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama 2024: Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

31 Aralık'ta tüm gün süren çekilişlerin ardından büyük ikramiye çekişi akşam saatlerinde düzenlenecek. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların 00:00'dan hemen önce açıklanması bekleniyor.

Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama 2024: Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Amorti Rakamları Nasıl Öğrenilir?

31 Aralık Milli Piyango çekilişi için amorti rakamları çekiliş esnasında belirlenecek. Çekilen 2 amorti rakamından birinin biletinizde yer alması halinde biletinize ödediğiniz miktarı geri alma hakkı elde edersiniz.

Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama 2024: Milli Piyango telefondan nasıl sorgulanır, çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango Uygulaması Üzerinden Çekiliş Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Milli Piyango Online mobil uygulamasını indirerek biletinizde yer alan QR kodunuz ile de biletinizdeki numaraları sorgulayabilirsiniz.

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