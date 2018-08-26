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'de minibüs takla attı!

Giriş Tarihi: 26.08.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.08.2018 09:59
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'de minibüs takla attı!
TEM'de minibüs takla attı!

ÇOK SAYIDA YARALI

TEM Otoyolu Levent Etiler yol ayrımında bir minibüs takla attı. Minibüs içerisindeki çok sayıda yolcu yaralanırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

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'de minibüs takla attı!
TEM'de minibüs takla attı!

LEVENT-ETİLER YOL AYRIMI

Kaza bu sabah saat 09.15 sıralarında TEM Otoyolu Levent Etiler yol ayrımında meydana geldi

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'de minibüs takla attı!
TEM'de minibüs takla attı!

MİNİBÜS TAKLA ATTI!

Viraja giren minibüs bilinmeyen bir nedenden kontrolden çıkarak takla attı.

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'de minibüs takla attı!
TEM'de minibüs takla attı!

İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER YAPTI

Minibüs içerisinde bulunan yolcular yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen sürücüler tarafından yapıldı.

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'de minibüs takla attı!
TEM'de minibüs takla attı!

Ardından yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, minibüsteki çocuklar kazanın şokundan gözyaşı döktü.

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'de minibüs takla attı!
TEM'de minibüs takla attı!
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'de minibüs takla attı!
TEM'de minibüs takla attı!
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