Giriş Tarihi: 02.08.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 22:46

Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE TEFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalem 6 aylık enflasyon oranlarıyla belli oluyor. Ocak 2024 memur ve emekli zammı hesaplamaları için ilk enflasyon rakamları 3 Ağustos sabahı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak. Bu noktada TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. TEFE-TÜFE rakamları TÜİK tarafından yapılan araştırmalarla birlikte öğreniliyor. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,92 artarken yıllık bazda yüzde 38,21 olmuştu. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde yıllık enflasyon beklentisini değiştirmişti. İşte Temmuz enflasyon oranı 2023 hakkında detaylar