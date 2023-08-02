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Haberler Fotohaber Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE TEFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 22:46

Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE TEFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalem 6 aylık enflasyon oranlarıyla belli oluyor. Ocak 2024 memur ve emekli zammı hesaplamaları için ilk enflasyon rakamları 3 Ağustos sabahı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak. Bu noktada TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. TEFE-TÜFE rakamları TÜİK tarafından yapılan araştırmalarla birlikte öğreniliyor. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,92 artarken yıllık bazda yüzde 38,21 olmuştu. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde yıllık enflasyon beklentisini değiştirmişti. İşte Temmuz enflasyon oranı 2023 hakkında detaylar

Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE TEFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak incelenen rakamlar doğrultusunda memur ve emekli zammı şekilleniyor. Temmuz enflasyon oranı 2023 ile 2024 ocak zammı için ilk hesaplamalar yapılacak. İşte konu hakkında detaylar

Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE TEFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.

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Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE TEFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Buna göre, memur ve emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE TEFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE TEFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti

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