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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023: TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 09:50

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023: TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Merkez Bankası Temmuz faiz kararı gündemdeki yerini almış durumda. TCMB PPK toplantısı sonrası saat 14.00'de faiz kararı açıklanacak. Haziran faiz kararında Merkez Bankası repo faizi 650 baz arttırarak 8,5'tan 15 seviyesine çıkarıp son 2 yılın en büyük faiz artışına gidildi. Faiz kararı, iç piyasaları etkilemesiyle biliniyor. Bu sebeple yatırımcıların sıklıkla gündeminde yer almakta. Bu noktada Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası faiz kararı ne olur soruları gündemdeki yerini almış durumda.

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023: TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz kararı ne olur sorusu gündemdeki yerini almış durumda. İç piyasayı etkileyen faiz kararı, yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Karar, bu hafta açıklanacak. Haziran faiz kararı 650 baz arttırarak 8,5'tan 15 seviyesine çıkmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023: TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 650 baz puanlık artışa yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk faiz artışı oldu.

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Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023: TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

TCMB, Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında haftalık gösterge repo faizini %15 seviyesine yükseltti. Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, parasal sıkılaşma sürecinin başladığı belirtildi.

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023: TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 14.00'de yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023: TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

"Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir." denildi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltildi. Ekonomistlerin tahmini 350 baz puan ile 1150 baz puan faiz artırımı arasında şekillenmişti.

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