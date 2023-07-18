Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023: TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 09:50

Merkez Bankası Temmuz faiz kararı gündemdeki yerini almış durumda. TCMB PPK toplantısı sonrası saat 14.00'de faiz kararı açıklanacak. Haziran faiz kararında Merkez Bankası repo faizi 650 baz arttırarak 8,5'tan 15 seviyesine çıkarıp son 2 yılın en büyük faiz artışına gidildi. Faiz kararı, iç piyasaları etkilemesiyle biliniyor. Bu sebeple yatırımcıların sıklıkla gündeminde yer almakta. Bu noktada Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası faiz kararı ne olur soruları gündemdeki yerini almış durumda.