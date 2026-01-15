Haberler
TESBİH NAMAZI KILINIŞI (ADIM ADIM): Miraç Kandili'nde tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 17:40
Tesbih namazının kılınışı, niyet edişi ve rekat sayısı, Miraç Kandili'ni ibadetle değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu mübarek gecede günahlara kefaret olduğuna ve duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan tesbih namazının nasıl eda edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilerle netlik kazanıyor. Peki tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?