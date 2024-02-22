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Haberler Fotohaber Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:49

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla, bu anlamlı gecede ibadet yapmak isteyen binlerce Müslüman Tesbih namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur gibi sorulara yanıt arıyor. Müslümanlar alemi için önemli olan Kandil gecesinde Kuranı-ı Kerim okumak, namaz kılmak, tesbih ve zikirler çekmenin yanı sıra bir de Tesbih namazı kılınıyor. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Tesbih Namazı nasıl kılınır, Berat Kandili öncesinde araştırılıyor. Milyonlarca müslümanın bir araya gelip kandilini kutladığı, namazlar kıldığı, ibadetler ettiği bu mübarek gecede "Tesbih Namazı"da büyük önem arz ediyor. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte, bu önemli ve özel gecede yapılacak ibadetler arasında yer alan namazın kılınışı...

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı, dört rekâttır.

Her rekâtında yetmiş beş olmak üzere, dört rekâtta toplam üç yüz defa:

سُبْحَانَ اللّٰه ِوَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber" diye tesbih okunur.

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Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

a) Tesbih Namazının Kılınışı

Birinci Rekât

"Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" diye niyet edilir.

"Allâhu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.

Ayakta sırasıyla, Sübhâneke okunur. Sonra (15 kere tesbih) okunur. Daha sonra Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunarak yine (10 kere tesbih) söylenir.

"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir, sonra da (10 kere tesbih) okunur.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir. Burada da (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" dendikten sonra (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve (10 kere tesbih) okunur.

Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir. Peşinden de (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır. Bundan sonraki rekâtlarda da aynı sayıda tesbih okunur. Şöyle ki:

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

İkinci Rekât

Ayakta sırasıyla, (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir (10 kere tesbih).

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).

Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek kalkılıp oturulur.

Oturuşta Ettehiyyâtü okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Üçüncü Rekât

Ayakta (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir (10 kere tesbih).

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).

Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

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