TEŞKİLAT 106. BÖLÜMÜ CANLI İZLE | TRT1 ile Teşkilat dizisi yeni bölümü tıkla izle ekranıyla yayınlandı

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu gibi oyuncuları buluşturan Teşkilat 106. Bölümüyle ekranlara geliyor. Teşkilat ekibi bu hafta da vatan için mücadele ediyor. Gizli kahramanlar yine hain planları bozmak için mücadele ediyor. İşte Teşkilat 106. Bölüm canlı izle