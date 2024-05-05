Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TEŞKİLAT 106. BÖLÜMÜ CANLI İZLE | TRT1 ile Teşkilat dizisi yeni bölümü tıkla izle ekranıyla yayınlandı
Giriş Tarihi: 05.05.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 23:24

TEŞKİLAT 106. BÖLÜMÜ CANLI İZLE | TRT1 ile Teşkilat dizisi yeni bölümü tıkla izle ekranıyla yayınlandı

TRT 1 ekranlarında her Pazar izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi bu hafta 106. Bölüm ile ekranlara geliyor. Yeni bölüm için "Teşkilat canlı izle" araştırmaları yapılıyor.Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin bu Korkut ve Pehlivan ölümle burun buruna gelirken canları pahasına birbirlerinin yardımına koşmaktan çekinmezler. Ömer ne olursa olsun son nefesine kadar görevini başarıyla tamamlamayı hedefler. Aynı zamanda da ihanetlerle sınanan Neslihan'ı korumaya çalışır. İşte, Teşkilat 106. Bölüm TRT ile yeni bölüm canlı izle

TEŞKİLAT 106. BÖLÜMÜ CANLI İZLE | TRT1 ile Teşkilat dizisi yeni bölümü tıkla izle ekranıyla yayınlandı

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu gibi oyuncuları buluşturan Teşkilat 106. Bölümüyle ekranlara geliyor. Teşkilat ekibi bu hafta da vatan için mücadele ediyor. Gizli kahramanlar yine hain planları bozmak için mücadele ediyor. İşte Teşkilat 106. Bölüm canlı izle

TEŞKİLAT 106. BÖLÜMÜ CANLI İZLE | TRT1 ile Teşkilat dizisi yeni bölümü tıkla izle ekranıyla yayınlandı

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Teşkilat dizisi yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEŞKİLAT 106. BÖLÜMÜ CANLI İZLE | TRT1 ile Teşkilat dizisi yeni bölümü tıkla izle ekranıyla yayınlandı

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Köşeye sıkışan Ömer, pes etmemeye karar verirken, gerçekleri öğrenen Neslihan'ın hatasıyla karşı karşıya kalır. Korkut ve Pehlivan ölümle burun buruna gelirken canları pahasına birbirlerinin yardımına koşmaktan çekinmezler.

TEŞKİLAT 106. BÖLÜMÜ CANLI İZLE | TRT1 ile Teşkilat dizisi yeni bölümü tıkla izle ekranıyla yayınlandı

Ömer ne olursa olsun son nefesine kadar görevini başarıyla tamamlamayı hedefler. Aynı zamanda da ihanetlerle sınanan Neslihan'ı korumaya çalışır. Ama ikisinin daha öğrenmeleri gereken gerçekler vardır.

TEŞKİLAT 106. BÖLÜMÜ CANLI İZLE | TRT1 ile Teşkilat dizisi yeni bölümü tıkla izle ekranıyla yayınlandı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA