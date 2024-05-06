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Haberler Fotohaber TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 00:23 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 00:23

TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Teşkilat bu akşam 106. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin son bölümünde Ömer her ne pahasına olursa olsun görevini tamamlamaya çalışırken ihanetle sarsılan Neslihan'ı korumaya çalışır. Her yeni bölümde yaşananlarla izleyiciyi ekran başında heyecanlandıran dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyeneler "Teşkilat yeni bölüm fragmanı" araştırmalarına başladı. İşte, Teşlikat 107. Bölüm fragman izle ekranı

TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Teşkilat 106. Bölümüyle ekranlara geldi. Bu haftaki heyecanlı bölümde ekip yine birçok olaya engel oldu ve bütün tehditleri ortadan kaldırdı. Yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 107. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat 107. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Teşkilat dizisine dair bölümleri aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=dyc08bb3TzE

TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Köşeye sıkışan Ömer, pes etmemeye karar verirken, gerçekleri öğrenen Neslihan'ın hatasıyla karşı karşıya kalır. Korkut ve Pehlivan ölümle burun buruna gelirken canları pahasına birbirlerinin yardımına koşmaktan çekinmezler.

TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Ömer ne olursa olsun son nefesine kadar görevini başarıyla tamamlamayı hedefler. Aynı zamanda da ihanetlerle sınanan Neslihan'ı korumaya çalışır. Ama ikisinin daha öğrenmeleri gereken gerçekler vardır.

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