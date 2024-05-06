Giriş Tarihi: 06.05.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
00:23
TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Teşkilat bu akşam 106. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin son bölümünde Ömer her ne pahasına olursa olsun görevini tamamlamaya çalışırken ihanetle sarsılan Neslihan'ı korumaya çalışır. Her yeni bölümde yaşananlarla izleyiciyi ekran başında heyecanlandıran dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyeneler "Teşkilat yeni bölüm fragmanı" araştırmalarına başladı. İşte, Teşlikat 107. Bölüm fragman izle ekranı